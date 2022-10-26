Тюменец, разнимая дерущихся женщин, сломал одной из них руку. Фото: Ольга Крыльцова

В селе Покровское Ярковского района подрались две женщины. В итоге одна из них уехала в больницу с переломом локтевой кости, но травму ей нанесла не оппонентка.

Участковый узнал, что когда пострадавшая вышла с работы, к ней подошла односельчанка и заявила, что ее уволили и на свободное место устроили потерпевшую. Та начала хватать заявительницу за волосы и одежду.

– Чтобы разнять дерущихся, очевидцы позвали на помощь сожителя женщины, затеявшей драку. Мужчина, чтобы защитить свою возлюбленную, ударил потерпевшую по руке, в результате чего у неё диагностировали перелом, – рассказали всю историю в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Участковый доставил участников инцидента в отдел полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение среднего вреда здоровью».