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Происшествия26 октября 2022 4:20

Тюменец, разнимая дерущихся женщин, сломал одной из них руку

Возбуждено уголовное дело
Павел Посевин
Тюменец, разнимая дерущихся женщин, сломал одной из них руку.

Тюменец, разнимая дерущихся женщин, сломал одной из них руку.

Фото: Ольга Крыльцова

В селе Покровское Ярковского района подрались две женщины. В итоге одна из них уехала в больницу с переломом локтевой кости, но травму ей нанесла не оппонентка.

Участковый узнал, что когда пострадавшая вышла с работы, к ней подошла односельчанка и заявила, что ее уволили и на свободное место устроили потерпевшую. Та начала хватать заявительницу за волосы и одежду.

– Чтобы разнять дерущихся, очевидцы позвали на помощь сожителя женщины, затеявшей драку. Мужчина, чтобы защитить свою возлюбленную, ударил потерпевшую по руке, в результате чего у неё диагностировали перелом, – рассказали всю историю в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Участковый доставил участников инцидента в отдел полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение среднего вреда здоровью».