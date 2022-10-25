Тюменка скончалась после жесткого избиения сожителем. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Ялуторовске будут судить 32-летнего мужчину, который насмерть забил любимую. Он нанес женщине 60 ударов по голове и телу.

Трагедия произошла 8 сентября 2022 года вечером. Обвиняемый и его 38-летняя подруга поругались из-за ревности. В пылу спора тот повалил горожанку и жестоко ее избил. От полученных травм через некоторое время она скончалась.

– Проведен комплекс необходимых следственных действий, в том числе назначен комплекс экспертиз, таких как судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и других, – сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Тюменской области.

На допросе злодей признал свою вину, его заключили под стражу. В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, потом его отправят в суд.