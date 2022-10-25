В Тобольске будут производить 1 200 тонн пропиленовой сетки в год для сельскохозяйственных и строительных нужд

В Тобольске будут производить 1200 тонн пропиленовой сетки в год для сельскохозяйственных и строительных нужд Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Более 350 миллионов рублей планируют потратить на новый инвестиционный проект, который реализует компания «Бифорс» и её китайские партнер. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, в Тобольске строят производственную площадку, на которой будут производить 1 200 тонн пропиленовой сетки в год под торговой маркой BIFORCE MESH&NETS MANUFACTURE. Благодаря созданию инвестпроекта будет создано 25 новых рабочих мест.

Почему именно в Тобольске? Да потому, что здесь компания «СИБУР» производит местное сырье из пропилена. На площадке достаточное количество энергомощностей, а государственная поддержка правительства Тюменской области дает возможность успешно осуществить бизнес-идею.

Запуск производства намечен на декабрь 2022 года. Сегодня строители почти завершили ремонт здания и закончил отделку в офисных помещениях. Совсем скоро в компанию приедут специалисты, которые наладят работу оборудования.

Полипропиленовые сетки очень востребованы в строительной отрасли и сельском хозяйстве, ведь полипропилен – прочный и долговечный материал, который с добавлением стабилизаторов и присадок дает показатели, недосягаемые для изделий из других материалов, например металла и базальта. В строительстве эти сетки применяют для армирования каменной кладки, бетонных стяжек, штукатурки внутренних помещений и фасадов и для укрепления дорожного полотна и откосов. Также сетки используют как защитно-улавливающие ограждения строительных объектов.

В сельском хозяйстве сетки используются для защиты растений от птиц, кротов и других животных, в качестве ограждений вольеров и загонов для скота, шпалер для вьющихся растений и цветов.