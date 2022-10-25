Тюменский военкомат срочно ищет сотрудников для розыска граждан. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменский военкомат срочно ищет сотрудников для розыска граждан. Всего требуется шесть сотрудников.

Помощник руководителя и специалиста начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) – так называется вакансия, которую разместил на сайте «Работа России» военный комиссариат региона.

В обязанности такого сотрудника будет входить организация розыскных мероприятий граждан, внесение изменений в документы воинского учета призывников, анкетирование, а также формирование документов.

У кандидата должно быть образование не ниже среднего профессионального. Ему будет обеспечен социальный пакет. Заработная плата – до 15 974 рублей.