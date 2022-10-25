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Общество25 октября 2022 10:43

Тюменский военкомат срочно ищет сотрудников для розыска граждан

Всего требуется шесть сотрудников
Евгений Значковский
Тюменский военкомат срочно ищет сотрудников для розыска граждан.

Тюменский военкомат срочно ищет сотрудников для розыска граждан.

Фото: c cайта 2ГИС

Тюменский военкомат срочно ищет сотрудников для розыска граждан. Всего требуется шесть сотрудников.

Помощник руководителя и специалиста начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) – так называется вакансия, которую разместил на сайте «Работа России» военный комиссариат региона.

В обязанности такого сотрудника будет входить организация розыскных мероприятий граждан, внесение изменений в документы воинского учета призывников, анкетирование, а также формирование документов.

У кандидата должно быть образование не ниже среднего профессионального. Ему будет обеспечен социальный пакет. Заработная плата – до 15 974 рублей.