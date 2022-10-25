В Абатском районе успешно производят тарную доску для создания паллетов и поддонов Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Предприниматель из Абатского района Егиа Дадурян, который производит тарную доску, планирует расширять производство. Такая доска используется при производстве паллетов, поддонов и деревянных ящиков для фруктов и овощей. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, компания предпринимателя производит более 1,5 тысячи штук поддонов и выполняет распиловку крупного леса – 100 – 120 кубометров в месяц.

В начале 2022 года Егиа представил бизнес-идею на заседании Экспертного совета Инвестиционного агентства Тюменской области. И проект в рамках акселерации муниципальных команд по организации линии изготовления тарной доски успешно реализовали. Уже в феврале 2022 года производство торжественно открылось: объем инвестиций составил более 4 млн рублей, создано 6 новых рабочих мест.

Благодаря поддержке региональных властей и администрации Абатского муниципального района в пользование предприятию предоставили муниципальные площади и оказали содействие в сокращении сроков по обеспечению ресурсными мощностями. На покупку сырья Фонд микрофинансирования выделил займ в размере 1 млн рублей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюменской области растет производство мяса, консервов, кисломолочки, конфет и печенюшек. Рост производства стал возможным, в том числе благодаря государственной поддержке. Так, например, в период с января по май 2022 года в Тюменской области произвели почти 13 тысяч тонн говядины, свинины, баранины и других видов мяса.