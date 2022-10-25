Тюменские энергетики стали лучшими в двух номинациях всероссийского конкурса. Фото - "Россети Тюмень".

В Тюменской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» – 2022. Конкурс проводился по 15 номинациям, в двух их них победителями стали энергетики. Лучшие организации определила региональная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Первую награду филиал «Россети Тюмень» – Тюменские электрические сети получил в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости». Эксперты учитывали динамику уровня производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и затраты на мероприятия по улучшению условий и охране труда. Финансирование этого направления в тюменском филиале в 2021 году составило более 100 млн рублей. Награда является показателем эффективности практического применения в компании принципов концепции нулевого травматизма «Vision Zero».

Во второй номинации – «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» – победу обеспечили значительные усилия энергетиков по развитию корпоративного обучения, корпоративной культуры и эффективного взаимодействия с образовательными учреждениями. Так, в прошлом году в тюменском филиале «Россети Тюмень» более 200 студентов прошли практико-ориентированную подготовку благодаря сотрудничеству энергетиков с региональными образовательными учреждениями.

Конкурс проводится под эгидой Министерства труда и социальной защиты России при участии органов власти, объединений работодателей и профсоюзов. Лучшие организации определила региональная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. С 25 октября по 23 декабря 2022 года тюменские энергетики примут участие в федеральном этапе конкурса.