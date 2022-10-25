В Тюмени 49-летняя рецидивистка зарезала мужчину. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени арестована 49-летня Евгения Б., которая убила мужчину. Женщину заключили под стражу до 23 декабря 2022 года.

Днем 23 октября она находилась в одной из квартир дома на улице Станционной и выпивала со своим знакомым. Они поругались. Горожанка схватила нож и ударила им в грудь местному жителю.

– Ранее ее не раз судили за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, штрафовали за пьяные выходки, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что в Тюмени 31-летнему мужчине, который зарезал своего знакомого, дали 11 с половиной лет тюрьмы. После убийства, промучившись день, злодей сам сдался полицейским.

Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 августа 2022 года. В этот день пьяный Р. поссорился с другом и нанес ему 49 ножевых ранений в голову, шею, а также руки и ноги. Тот скончался, а злоумышленник решил похитить его телефон, раз уж так вышло.