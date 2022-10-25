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Общество25 октября 2022 10:11

Уральским губернаторам поручили взять под личный контроль вопросы оказания помощи семьям мобилизованных

Сделал это полпред Президента в УрФО Владимир Якушев
Станислав Дейнеко
Уральским губернаторам поручили взять под личный контроль вопросы оказания помощи семьям мобилизованных.

Уральским губернаторам поручили взять под личный контроль вопросы оказания помощи семьям мобилизованных.

Фото: Предоставлено "КП"

Уральским губернаторам поручили взять под личный контроль вопросы оказания помощи семьям мобилизованных. Сделал это полпред Президента в УрФО Владимир Якушев.

– Все меры поддержки, озвученные Президентом России в отношении членов семей граждан мобилизованных на военную службу, должны оказываться в полном объеме и незамедлительно. Проволочки здесь недопустимы, – заявил Якушев.

Он отметил, что очень важно адресно помогать семьям военнослужащих: «Нужно внимательно относиться к проблемам каждой семьи и оперативно помогать в решении тех вопросов, которые у них возникают».