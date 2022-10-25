Эксперт заявил о важной роли экодомов в воспитании юных тюменцев. Фото - ТЭО.

Член Общественной палаты Чувашской Республики Комахидзе Альберт заявил о важной роли экодомов в воспитании юных тюменцев. Первый такой объект откроется в областной столице 27 октября.

– Экологии надо уделять особое внимание. То, что сейчас появляются такие площадки, хорошо. Они воспитывают в нас бережливое отношение к окружающему миру. Мы все понимаем – то, что привито в нас с детства, останется на всю жизнь, – отметил эксперт на площадке «Экспертный клуб России».

Отметим, что в экодоме можно посмотреть фильмы, сыграть в настольную игру, почитать экологическую литературу и принести книгу на обмен, а также получить консультацию, что и в каком виде принимается на переработку. Тут будет работать пункт приема вторсырья.