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Общество25 октября 2022 10:06

Эксперт заявил о важной роли экодомов в воспитании юных тюменцев

Первый такой объект откроется в областной столице 27 октября
Сергей Швецов
Эксперт заявил о важной роли экодомов в воспитании юных тюменцев. Фото - ТЭО.

Эксперт заявил о важной роли экодомов в воспитании юных тюменцев. Фото - ТЭО.

Член Общественной палаты Чувашской Республики Комахидзе Альберт заявил о важной роли экодомов в воспитании юных тюменцев. Первый такой объект откроется в областной столице 27 октября.

– Экологии надо уделять особое внимание. То, что сейчас появляются такие площадки, хорошо. Они воспитывают в нас бережливое отношение к окружающему миру. Мы все понимаем – то, что привито в нас с детства, останется на всю жизнь, – отметил эксперт на площадке «Экспертный клуб России».

Отметим, что в экодоме можно посмотреть фильмы, сыграть в настольную игру, почитать экологическую литературу и принести книгу на обмен, а также получить консультацию, что и в каком виде принимается на переработку. Тут будет работать пункт приема вторсырья.