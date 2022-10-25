В Тюменской области действует один лесной пожар. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области действует один лесной пожар. Об этом сообщает служба лесного хозяйства региона.

В настоящее время, по данным ведомства, на территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон Тюменской области установили статус средней пожарной опасности. На территории Уватской авиазоны – статус низкой пожарной опасности.

На следующие два дня в Тюменской области прогнозируется III класс пожарной опасности. На территории Ишимской и Уватской авиазон – II класс (это низкая пожарная опасность).