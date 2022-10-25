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Общество25 октября 2022 8:49

В Тюменской области действует один лесной пожар

Об этом сообщает служба лесного хозяйства региона
Станислав Дейнеко
В Тюменской области действует один лесной пожар.

В Тюменской области действует один лесной пожар.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области действует один лесной пожар. Об этом сообщает служба лесного хозяйства региона.

В настоящее время, по данным ведомства, на территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон Тюменской области установили статус средней пожарной опасности. На территории Уватской авиазоны – статус низкой пожарной опасности.

На следующие два дня в Тюменской области прогнозируется III класс пожарной опасности. На территории Ишимской и Уватской авиазон – II класс (это низкая пожарная опасность).