В Тюмени 25 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 148 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 октября 2022 года увеличилось на 148. Всего с начала пандемии ковид подхватили 247 063 человека.

По состоянию на 25 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 576 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 231,8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 72 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в трех регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 12 912 человек, или на 55% больше в сравнении с 24 октября 2022 года. Выявлено 6 578 новых случаев. Умерли за сутки 84 человека.