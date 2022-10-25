Тюменца, который бил женщину лицом о скамейку, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Ярковском районе на 10 тысяч оштрафовали мужчину, который побил сельчанку. При этом ранее его уже привлекали к административной ответственности.

Инцидент случился в ночь с 3 на 4 апреля 2022 года, когда осужденный был пьян. Он стоял со знакомой во дворе дома на улице Парковой села Ярково. В какой-то момент они поссорились, злоумышленник схватил подругу за волосы и стал бить ее лицом о скамейку.

– После этого он не менее трех раз ударил ногами по ее ногам. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Дело рассматривалось в особом порядке, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На заседании стало известно, что соседи характеризуют агрессивного мужчину на троечку. Однако он на учете у врачей не состоит, имеет двоих малолетних детей. В итоге его решили оштрафовать.