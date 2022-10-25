Суду в Тюмени предадут юриста, обманувшего клиентов на 900 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины. Он обманул местных жителей, которые обратились к нему за юридической помощью, на 900 тысяч рублей.

С ноября 2019 года по август 2021 юрист пообещал семи тюменцам помочь оформить право собственности на недвижимость и авто, продать залоговое имущество, взыскать материальный ущерб, а также снять арест с расчетных счетов. Выполнять обязательства он даже не думал, – сообщили в ведомстве.

Полученными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд.