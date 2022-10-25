В Тюмени вандалы расстреляли стекла подземного пешеходного перехода. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени вандалы расстреляли стекла подземного пешеходного перехода, который находится со стороны дома № 50 на улице Пермякова. Их, конечно, привлекут к ответу – они повредили городское имущество

Фото - Тюмень - наш дом.

– Сейчас муниципалитет проводит оценку стоимости причиненного вреда. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На ролике видно, как один из молодых людей держит в руках предмет, похожий на пистолет, и, предположительно, стреляет из него в стекло, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации областного центра.

Полицейским уже узнали, кто это сделал, благодаря видеозаписям с камер наблюдения. В ведомстве заявили, что порча муниципального имущества недопустима. Такие действия наказываются административно. Однако если причинен значительный ущерб, то действия злоумышленника попадают под уголовную ответственность.