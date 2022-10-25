Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2022 6:39

На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудят перспективы регионов России

Мероприятие уже началось
Дмитрий Кошелев
На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудят перспективы регионов России.

На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудят перспективы регионов России.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудят перспективы регионов России. Мероприятие уже началось.

– С докладом на тему «Перспективы российских регионов: новые пространственные балансы и точки роста» выступит Ростислав Туровский, – сообщили на портале правительства Тюменской области, где проводится прямая трансляция.

Ростислав Туровский является вице-президентом, руководителем департамента региональных исследований Центра политических технологий и профессором МГИМО.