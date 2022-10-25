На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудят перспективы регионов России. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудят перспективы регионов России. Мероприятие уже началось.

– С докладом на тему «Перспективы российских регионов: новые пространственные балансы и точки роста» выступит Ростислав Туровский, – сообщили на портале правительства Тюменской области, где проводится прямая трансляция.

Ростислав Туровский является вице-президентом, руководителем департамента региональных исследований Центра политических технологий и профессором МГИМО.