Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика25 октября 2022 5:53

Зубному технику в Тюмени намерены платить 150 тысяч рублей в месяц

А вот зарплата монтажника несколько меньше
Евгений Значковский
Зубному технику в Тюмени намерены платить 150 тысяч рублей в месяц.

Зубному технику в Тюмени намерены платить 150 тысяч рублей в месяц.

Фото: Ольга Крыльцова

Зубному технику в Тюмени намерены платить 150 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте местного департамента труда и занятости населения.

Так же много будут платить дизайнеру штор. Генеральному директору предприятия повезло не так сильно, но все же у него в кармане по истечению месяца работы может оказаться сумма в 140 тысяч.

В топ рейтинга самых высокооплачиваемых работ входят: монтажник технологических трубопроводов (около 120 тыс. рублей), помощник бурильщика капремонта скважин (порядка 115 тыс. рублей) и водитель вездехода (около 90 тыс. рублей).