Зубному технику в Тюмени намерены платить 150 тысяч рублей в месяц. Фото: Ольга Крыльцова

Зубному технику в Тюмени намерены платить 150 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте местного департамента труда и занятости населения.

Так же много будут платить дизайнеру штор. Генеральному директору предприятия повезло не так сильно, но все же у него в кармане по истечению месяца работы может оказаться сумма в 140 тысяч.

В топ рейтинга самых высокооплачиваемых работ входят: монтажник технологических трубопроводов (около 120 тыс. рублей), помощник бурильщика капремонта скважин (порядка 115 тыс. рублей) и водитель вездехода (около 90 тыс. рублей).