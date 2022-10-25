В Тюмени затруднено движение на трех участках объездной дороги. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени затруднено движение на трех участках объездной дороги. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

– Пробки наблюдаются от Московского тракта до улицы Интернациональной, от Московского тракта до Губернской и в районе развязки с улицей Мельникайте, – уточнили в ведомстве.

Также стало известно, что на пересечении с Интернациональной работает наряд дорожно-патрульной службы. Сотрудники смотрят, чтобы автомобилисты не объезжали пробку по обочине и не создавали аварийные ситуации. Они предупреждают, что в мокрую погоду нужно выбирать безопасную скорость.