В Тюмени мужчина нанес 49 ножевых ранений знакомому и сам сдался полиции. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 31-летнему мужчине, который зарезал своего знакомого, дали 11 с половиной лет тюрьмы. После убийства, промучившись день, злодей сам сдался полицейским.

Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 августа 2022 года. В этот день пьяный Р. поссорился с другом и нанес ему 49 ножевых ранений в голову, шею, а также руки и ноги. Тот скончался, а злоумышленник решил похитить его телефон, раз уж так вышло.

На суде он во всем сознался и рассказал, что тело хотел куда-то деть, поэтому замотал в простыню, а на голову надел черный пакет. Весь день он гулял и думал, как избавиться от трупа. К вечеру вернулся в квартиру, смыл кровь, переоделся и снова пошел прогуляться.

– Проведя ночь на лавочке, утром мужчина пришел в отдел полиции и заявил, что убил человека. Ранее его уже судили за совершение тяжких преступлений, он имел неснятые и непогашенные судимости, – отметили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.