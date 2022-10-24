В тюменском воздухе, пахнущем гарью, не нашли вредных веществ. Фото: Вадим Бегун

В тюменском воздухе, пахнущем гарью по ночам, не нашли вредных веществ. Пробы были отобраны с 22 на 23 октября 2022 года в Восточном, Ленинском и Калининском административных округах областного центра.

Атмосферный воздух проверили по следующим показателям: взвешенные вещества, мелкодисперсные частицы, углерод, окись углерода, диоксид серы, азота диоксид, бензапирен, бензол и формальдегид.

– Среднесуточная ПДК учитывает как пиковые, так и наименьшие концентрации атмосферных загрязнений, которые имеют место в течение суток, – отметили в местном управлении Роспотребнадзора, добавив, что ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что жители Тюмени снова унюхали запах гари. Вонь появляется преимущественно ночью.

«Живу в Восточном районе нашего города. Последнее время по ночам появился запах химической гари, как будто снова сжигают куриц на птицефабрике. А под утро запах пропадает. Кто знает, откуда дует этой вонью? Спать невозможно», – сообщает местный житель в социальных сетях.