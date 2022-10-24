Под Тюменью сгорела шашлычная. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На улице Трактовой в деревне Патрушева (Тюменский район) сегодня, 24 октября, в районе трех часов дня загорелась шашлычная. Объект тушили 21 сотрудник и 6 единиц техники.

– Пожар произошел в помещении шашлычной размером 3 на 3 метра. Огнем повреждены стены и кровля строения. Спасатели быстро остановили распространение огня, – рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

В настоящее время пожар ликвидирован, площадь и причину уточняют дознаватели. Погибших и пострадавших нет.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тобольске удалось локализовать огонь после хлопка газа на «ЗапСибНефтехиме». Об этом сообщает пресс-служба компании, добавив, что в настоящее время предприятие работает штатно.