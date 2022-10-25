В Тюменской области мужчина схватил пенсионерку за шею и угрожал убить.
Фото: Ольга Крыльцова
В отдел омутинской полиции обратилась 67-летняя женщина, которой угрожали убийством. На место выехал участковый и узнал, что произошло.
В селе Вагай мужчина пришёл в гости к знакомому, у которого сидела пострадавшая. Они выпивали и в какой-то момент поругались.
– Тогда 51-летний сельчанин схватил пенсионерку за шею и высказал слова угрозы убийством, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.