В Тюменской области мужчина схватил пенсионерку за шею и угрожал убить. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел омутинской полиции обратилась 67-летняя женщина, которой угрожали убийством. На место выехал участковый и узнал, что произошло.

В селе Вагай мужчина пришёл в гости к знакомому, у которого сидела пострадавшая. Они выпивали и в какой-то момент поругались.

– Тогда 51-летний сельчанин схватил пенсионерку за шею и высказал слова угрозы убийством, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.