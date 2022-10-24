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Происшествия24 октября 2022 11:12

Житель Тобольска обеднел на 3,5 млн рублей после звонка от мошенника

Мужчина даже не догадался, что его разводят
Станислав Дейнеко
Житель Тобольска обеднел на 3,5 млн рублей после звонка от мошенника.

Житель Тобольска обеднел на 3,5 млн рублей после звонка от мошенника.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске мужчина перевел мошеннику 3,5 млн рублей. Мужчина даже не догадался, что его разводят.

– Ему позвонил якобы представитель Банка России и сообщил, что с его счета пытается кто-то снять деньги. Чтобы их сохранить, нужно перечислить средства на указанный им «безопасный счет», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Житель духовной столицы Сибири поверил злоумышленнику и перевел все накопления.

По данным ведомства, за неделю с 17 по 23 октября от рук телефонных и интернет-мошенников пострадали 59 жителей региона. Общая сумма похищенных денег составила более 15 млн рублей.

– По-прежнему, одной из самых распространенных мошеннических схем является «звонок из службы безопасности банка» и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их «списания», – отметили в прокуратуре.