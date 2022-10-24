Житель Тобольска обеднел на 3,5 млн рублей после звонка от мошенника. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске мужчина перевел мошеннику 3,5 млн рублей. Мужчина даже не догадался, что его разводят.

– Ему позвонил якобы представитель Банка России и сообщил, что с его счета пытается кто-то снять деньги. Чтобы их сохранить, нужно перечислить средства на указанный им «безопасный счет», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Житель духовной столицы Сибири поверил злоумышленнику и перевел все накопления.

По данным ведомства, за неделю с 17 по 23 октября от рук телефонных и интернет-мошенников пострадали 59 жителей региона. Общая сумма похищенных денег составила более 15 млн рублей.

– По-прежнему, одной из самых распространенных мошеннических схем является «звонок из службы безопасности банка» и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их «списания», – отметили в прокуратуре.