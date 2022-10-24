Под Тюменью пьяный отец четырех детей поехал за котом и попался полиции. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Вагай пьяный отец четырех детей поехал за котом и попался полиции. 38-летний мужчина уже не первый раз катается в нетрезвом виде на своем «Митцубиси», поэтому теперь ему светит тюрьма.

А вот другой пьяный водитель, уже в селе Омутинском, вез своих двоих детей по улице Свердлова. Он заявил автоинспекторам, что у родителей в бане выпил бутылку пива и поехал с семьей домой. Никто из родственников его не стал отговаривать.

В р. п. Голышманово остановлен автомобиль «Дэу». За рулем – 20-летний парень без водительских прав, который приехал к девушкам, а по дороге пил пиво. Он подлежит уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.

Всего в Тюменской области в выходные дни сотрудники ГИБДД задержали 40 пьяных водителей.