В Тюмени 24 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 158 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 октября 2022 года увеличилось на 158. Всего с начала пандемии ковид подхватили 246 915 человек.

По состоянию на 24 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 475 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 28,2%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 19 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 22 субъектах РФ. Выздоровели за сутки 8 329 человек, это на 21,3% меньше в сравнении с 23 октября 2022 года. Выявлено 7 329 новых случаев. Умерли за сутки 89 человек.