В Тобольске удалось локализовать огонь после хлопка газа на нефтехимическом предприятии. Фото - ООО "ЗапСибНефтехим".

В Тобольске удалось локализовать огонь после хлопка газа на «ЗапСибНефтехиме». Об этом сообщает пресс-служба компании, добавив, что в настоящее время предприятие работает штатно.

– На одном из участков товарно-сырьевого цеха при подключении после ремонта аппарата по очистке от примесей произошло локальное возгорание на ограниченной площади 3 на 5 метров, – объяснили ситуацию в компании.

По словам сотрудников организации, эмчеэсники и представители газоспасательного отряда прибыли на место ЧП быстро. К счастью, обошлось без пострадавших. Угрозы экологии нет. Создана комиссия по расследованию причин происшествия.