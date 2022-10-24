На ж/д вокзале в Тюмени запретили разгружать щебень по выходным из-за жалоб горожан на сильный шум. Фото: Архив "КП"

В Тюмени жители домов на улицах Карла Маркса и Клары Цеткин пожаловались на сильный шум со стороны железнодорожного вокзала. Транспортная прокуратура их услышала и предприняла необходимые меры для того, чтобы покой горожан ничто не нарушало.

– Выезд на место и изучение ситуации показали, что предприятие нарушает санитарные нормы допустимых значений шумового воздействия от погрузо-разгрузочных работ со щебнем, – отметили в ведомстве.

По данному факту прокуратурой было внесено представление. Его рассмотрели на сходе жителей расположенных поблизости домов. Там побывали транспортный прокурор, представители РЖД и администрации областной столицы.

В итоге решили сократить проведение работ до 5 часов в будни. В выходные дни вообще всё отменяется. Начиная с 2023 года проведение погрузо-разгрузочных работ на платформе планируется прекратить. За устранением нарушений осуществляется необходимый контроль.