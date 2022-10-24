В Тюмени отменили приговор экс-сотруднику МЧС после страшного пожара в доме престарелых. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени отменили приговор бывшему сотруднику МЧС Павлу Тигееву после страшного пожара в доме престарелых, который унес жизни девятерых человек. Уголовное дело направят на новое судебное рассмотрение.

– Приговор Тюменского районного суда был обжалован защитой. Оказалось, что частный жилой дом, где находился незаконный пансионат, не является объектом защиты и не подлежит проверке инспектором МЧС. На объекте не осуществлялась деятельность юридического лица и индивидуального предпринимателя, – пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Таким образом, вмененные Тигееву нарушения требований пожарной безопасности не относятся к жилому дому и не были установлены специально созданной комиссией.

Напомним, что ранее мужчине назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года. Он свою вину признавать не стал.