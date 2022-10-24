В Тюмени 27 октября состоится презентация проекта «Наставничество»

В Тюмени уже в этот четверг 27 октября состоится презентация проекта "Наставничество".
В Тюмени уже в этот четверг 27 октября состоится презентация проекта «Наставничество».
Для кого она?
- Для тех, кто хочет ближе познакомиться с проектом и узнать его смыслы.
- Для тех, кто хочет стать наставником.
- Для тех, кто думает помогать проекту, но пока нет доверия и понимания.
- Для тех, кто хочет узнать о социальных и благотворительных проектах.
На встрече руководитель проекта Юлия Фатхуллина расскажет о своем пути в проекте, об осознаниях, которые с ней произошли, о выборе изменить свою жизнь и заняться детьми-сиротами, о подборе наставников в проект, о сильных и смелых детях-сиротах, о планах и мечтах!
Приходите на встречу! Вас ждет чай с угощениями.
Регистрация сообщением в группу. До встречи!
Адрес: Тюмень, ул. Котовского 13.