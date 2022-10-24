В Тюмени 27 октября состоится презентация проекта «Наставничество»

В Тюмени уже в этот четверг 27 октября состоится презентация проекта "Наставничество".

В Тюмени уже в этот четверг 27 октября состоится презентация проекта «Наставничество».

Для кого она?

- Для тех, кто хочет ближе познакомиться с проектом и узнать его смыслы.

- Для тех, кто хочет стать наставником.

- Для тех, кто думает помогать проекту, но пока нет доверия и понимания.

- Для тех, кто хочет узнать о социальных и благотворительных проектах.

На встрече руководитель проекта Юлия Фатхуллина расскажет о своем пути в проекте, об осознаниях, которые с ней произошли, о выборе изменить свою жизнь и заняться детьми-сиротами, о подборе наставников в проект, о сильных и смелых детях-сиротах, о планах и мечтах!

Приходите на встречу! Вас ждет чай с угощениями.

Регистрация сообщением в группу. До встречи!

Адрес: Тюмень, ул. Котовского 13.