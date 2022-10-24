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Общество24 октября 2022 7:19

Жителей Тюмени 29 октября ждут на продовольственной ярмарке

Свежую натуральную продукцию можно приобрести по четырем адресам
Павел Посевин
Жителей Тюмени 29 октября ждут на продовольственной ярмарке.

Жителей Тюмени 29 октября ждут на продовольственной ярмарке.

Фото: Тюмень - наш дом

Жителей Тюмени в субботу, 29 октября, ждут на продовольственной ярмарке. Мероприятие пройдет с 8.00 до 16.00 по четырем адресам: ул. Севастопольская, 12, Цветной бульвар, ул. Льва Толстого, 31 и проезд Солнечный, 11.

– На прилавках найдете товары производителей из областной столицы и с юга Тюменской области, из фермерских и личных подсобных хозяйств – мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, мёд и прочее, – отметили в пресс-службе городской администрации.

Ярмарку проводит администрация города совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.