Жителей Тюмени 29 октября ждут на продовольственной ярмарке. Фото: Тюмень - наш дом

Жителей Тюмени в субботу, 29 октября, ждут на продовольственной ярмарке. Мероприятие пройдет с 8.00 до 16.00 по четырем адресам: ул. Севастопольская, 12, Цветной бульвар, ул. Льва Толстого, 31 и проезд Солнечный, 11.

– На прилавках найдете товары производителей из областной столицы и с юга Тюменской области, из фермерских и личных подсобных хозяйств – мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, мёд и прочее, – отметили в пресс-службе городской администрации.

Ярмарку проводит администрация города совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.