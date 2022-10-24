На Солнечном проезде в Тюмени высадили яблоневую аллею. Фото: Тюмень - наш дом

В Солнечном проезде в Тюмени высадили яблоневую аллею. Здесь появились 11 ягодных яблонь, 7 рябин и липа.

– Для аллеи молодых деревьев заранее подготовили посадочные ямы, заменили грунт на плодородный, после чего оформили приствольные лунки, хорошо полили и закрепили саженцы проволочными растяжками, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Всего на прошлой неделе было высажено 256 зелёных насаждений. Молодые деревца появились на ул. Голышева, 24а, ул. Широтной, 173, корп. 4 и корп. 6, ул. Курортной, 53, ул. Сидора Путилова, 22, в районе ул. Широтной, 53 и на ул. Александра Логунова, 17, вдоль улично-дорожной сети на ул. Щорса.

Отметим, что все работы проводятся под контролем МКУ «ЛесПаркХоз». Гарантия на приживаемость от подрядчиков составляет 2 года для хвойных пород и 3 года для лиственных.