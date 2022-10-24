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Происшествия24 октября 2022 5:36

В Ишиме гендиректор УК уплачивал свои штрафы деньгами собственников

Мужчине удалось «увести» более 40 млн рублей
Денис Михайлов
В Ишиме гендиректор УК оплачивал свои штрафы деньгами собственников.

В Ишиме гендиректор УК оплачивал свои штрафы деньгами собственников.

Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме за растрату осудили бывшего генерального директора управляющей компании. Мужчине удалось «увести» более 40 млн рублей.

– Обвиняемый с 2016 по 2018 годы тратил деньги УК на нужды компании. Так, он оплачивал работы, выполненные им в качестве индивидуального предпринимателя, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Кроме того, горожанин за счет коммунальных платежей уплачивал наложенные на него и его сына административные штрафы. Крупную растрату и причинение имущественного ущерба выявила Ишимская межрайонная прокуратура.

В итоге суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года. С него взыскали все те деньги, что он прибрал к рукам.