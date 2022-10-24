В Тюмени 28 октября состоится онлайн-конференция "Женское здоровье".

Часто бывает, что женщины после рождения детей «забывают» посещать врача-гинеколога, списывая это на занятость и нормальное самочувствие. Однако своевременное выявление и качественная диагностика пока еще маленьких сложностей не позволяет им превращаться в огромную проблему для женщины.

28 октября состоится онлайн-конференция «Женское здоровье». На вопросы о раннем выявлении, диагностике различных женских заболеваний ответит врач – акушер-гинеколог, детский гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Самолова Анна Петровна.

– Во всем мире октябрь – месяц борьбы с раком молочной железы. Акция «Розовая ленточка», призвана еще раз напомнить всем девушкам, мамам и бабушкам о важности профилактики и своевременной диагностике заболеваний. Как работающая мама трех детей отлично знаю, как непросто в своем графике найти время на плановые посещения врачей. Но важно помнить, что забота о близких начинается с заботы о себе! – отметила Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Задать свои вопросы Вы можете уже сейчас в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы на все вопросы будут опубликованы на сайте «Детки» 28 октября 2022 года.