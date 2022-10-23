11 библиотек Тюменской области участвуют во всероссийском проекте «Гений места – 2023» Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Одиннадцать библиотек, включая модельные, примут участие в проекте по развитию творческих индустрий в регионах «Гений места» в 2023 году. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, заявки принимаются до 2 ноября 2022 года, а итоги конкурса подведут уже в декабре. Жюри отберет 100 библиотек: участники представят организаторам проекта концепцию, эссе, видеоролик и письма поддержки от государственных учреждений, учреждений культуры и модельных библиотек – действующих площадок проекта «Гений места».

- «Гений места» - это точка концентрации, в которой можно найти специализированную литературу, воспользоваться современным оборудованием и получить методическую помощь для превращения идеи в полноценный креативный проект по 14 направлениям от моды до IT, - рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Установочные вебинары по отбору в проект можно посмотреть на youtube-канале «Библиотека нового поколения». По данным департамента культуры, в проекте «Гений места» сейчас участвуют 189 библиотек из 70 российских регионов. В Тюменской области точкой концентрации талантов «Гений места» является Центральная модельная библиотека Ишима.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», главная цель проекта «Гений места», стартовавшего в 2021 году, сформировать современную инфраструктуру для развития креативной экономики регионов, создать новые интеллектуальные продукты на базе локальной идентичности и сохранить культурное наследие и уникальные особенности территорий России.

Организатором проекта является Министерство культуры Российской Федерации, методическим центром проекта заявлена Российская государственная библиотека.

КОНКРЕТНО

Подробную информацию о проекте можно найти на сайте новаябиблиотека.рф.