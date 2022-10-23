Тюменцам рассказали, как можно по закону совмещать две работы. Фото: Архив "КП"

Тюменцам рассказали, как можно по закону совмещать две работы. Оказывается, совмещение может быть не только внешним, но и внутренним – это когда сотрудник выполняет разные трудовые функции, но в той же организации, в которой трудоустроен на полный день (в таком случае с ним заключают два трудовых договора: основной и дополнительный).

– Согласно трудовому законодательству, совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Согласно 282 статье Трудового кодекса РФ, заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей. На каждом месте работы в трудовую книжку делают запись, – рассказала юрист Олеся Евсеева корреспонденту издания «Тюменская область сегодня».

Кстати, государственным, муниципальным служащим и силовикам нельзя совмещать работы. Им можно по совместительству заниматься только преподавательской или научной деятельностью.