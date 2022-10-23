Тюменцам советуют делать вдох «на четыре» и выдыхать «на восемь», чтобы избавиться от стресса. Фото - leader-id.ru.

Бизнес-тренер и психолог Константин Рахманов рассказал тюменцам, как справиться со стрессом. Есть универсальная практика. Он сам успешно использует ее постоянно.

– Нужно сделать глубокий вдох «на четыре» (считаем про себя, вдыхаем четыре секунды), задерживаем дыхание «на семь» (считаем про себя до семи) и делаем неспешный выдох «на восемь» (выдыхаем восемь секунд). Делаем несколько подходов, пока не почувствуем, что состояние улучшилось, – отметил Рахманов.

С помощью этих «упражнений» можно успокоить психику и прийти в осознанность. Нужно дать себе установку расслабиться или сфокусироваться, передает «Мегатюмень».