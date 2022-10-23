Детишки из Ишима вместе споют «Пусть всегда будет солнце»

Детишки из Ишима (15 хоров из общеобразовательных школ и детских садов) вместе споют «Пусть всегда будет солнце». Это произойдет в феврале 2023 года.

– Развитие традиций хорового пения является наиболее массовым, простым и наименее затратным в исполнении механизмом формирования единства народа. Совместное исполнение хороших песен поможет воспитать в детях любовь к родине и чувство гордости от принадлежности к своей стране, – отметила автор проекта, преподаватель по классу фортепиано детской музыкальной школы Ишима Марина Башук.

На заключительном гала-концерте фестиваля 17 февраля каждый коллектив споет по одной выбранной композиции, а в финале детские хоры исполнят все вместе на одной сцене общую песню, передает «Тюменская линия».