В Тюмени участники фестиваля «Кто ты и откуда?» увидят в материалах прошлого ресурс для будущего Фото: Татьяна Коркина

«Очные» лаборатории в рамках фестиваля современных национальных театров «Кто ты и откуда?» пройдут в МТЦ «Космос» с 1 по 10 ноября 2022. Как сообщает «Мой портал», поучаствовать в них могут все желающие, правда, нужна регистрация. Участники будут исследовать тему национальной идентичности через театральные практики. А 10 ноября пройдет итоговый показ работ участников.

Лаборатория национальной драматургии, куратором которой станет драматург из Петербурга Элина Перова, пройдет в онлайн-формате. Участники напишут пьесы по теме фестиваля, итогом их работы станут сборник и онлайн-читка. Для участия тоже нужно зарегистрироваться.

По словам куратора лаборатории национальной драматургии Элины Петровой, цель – увидеть в материалах прошлого ресурс для будущего. Участники проекта обнаружат художественный потенциал в своей биографии и биографии родных.

- Лаборатория — это серия онлайн встреч, в рамках которых участники сами выписывают истории своей семьи под кураторством драматурга, - отметила Элина.

Напомним, проект «Кто ты и откуда?» состоит из фестиваля, лабораторий, образовательной программы и выставки.