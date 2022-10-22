В Казанском ДК покажут импровизированный спектакль «КоньОк», по сюжету сказки Петра Ершова Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В Казанском районном Доме культуры 28 октября 2022 покажут спектакль-шутку «КоньОк», который поставила юношеская театральная студия любительского театрального коллектива «Наш театр». По словам режиссера театра Марины Гудиной, коллектив театра выиграл грант правительства Тюменской области по направлению «Поддержка творческих проектов в области театрального искусства» департамента культуры в размере 300 тысяч рублей.

Все деньги направили на покупку и изготовление костюмов, декораций и звуковой аппаратуры. В главных ролях – молодежь, но, кроме нее, задействованы дети и несколько взрослых. В основу спектакля вошла сказка Петра Ершова «Конек-Горбунок». Правда, актеры разыграют знакомы сюжет на ходу, импровизируя и примеряя роли и облики персонажей.

Специально для постановки ансамбль ложкарей «Сибирские удальцы» из удаленной деревни Афонькино исполнит разные композиции, в т.ч. и рок. А танцевальный ансамбль «Многоточие» Казанского ДК занят в массовке, сообщает «Тюменская линия». Кстати, попасть на спектакль «КоньОк» можно по Пушкинской карте.