Диетолог рассказала тюменцам, как есть фастфуд без вреда для здоровья

Диетолог - о пользе фастфуда Фото: Татьяна Коркина

Оказывается, система «быстрого питания», то есть фастфуд, может быть отнюдь невредным для здоровья. Об этом рассказала эндокринолог, диетолог Елена Дороднева. По ее словам, даже, казалось бы, вредные продукты не нанесут вред организму. Взять хотя бы шаурму, в которой, кроме лепешки, овощей и курицы, почти ничего нет, а это диетические ингредиенты.

- Ее основная проблема, с точки зрения диетологии, большая порция. Если приготовить шаурму правильно, то в ней исключительно диетические ингредиенты, - отметила диетолог в разговоре с изданием «Тюменская область сегодня».

Кроме того, в сетях быстрого питания намечается тенденция к улучшению качества продукции и «оздоровления» тех же гамбургеров. В меню появляются овощные салаты, морковные и яблочные дольки, и многое другое.

С точки зрения диетологии, фастфуд можно есть два раза в неделю без особого вреда для здоровья. Немаловажно следить и за размером порции.

— Вместо бутерброда можно съесть ролл, то есть, не булочку, а лепешку. При заказе можно попросить не класть жирный соус и не использовать большое количество топингов в мороженом. Большим бургерам есть мини-альтернативы, как и крайне жирной картошке фри – запеченный картофель, — советует специалист.

Что касается приготовления дома, то в готовке можно использовать лаваш и бездрожжевые лепешки, из мяса выбирать куриную грудку, индейку или говядину, и не забывать про овощи.