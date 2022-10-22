ХК «Рубин» встретится на льду с командами «Динамо СПб» и «СКА-Нева» Фото: Татьяна Коркина

После успешной выездной серии тюменский ХК «Рубин» готовится к домашним поединкам в рамках Высшей хоккейной лиги. Два из четырех матчей тюменцы проведут с питерскими клубами: 24 октября с «Динамо СПб», а 26 октября – с командой «СКА-Нева». Оба матча начнутся в 19 часов по местному времени. Кстати, «Динамо СПб» - клуб-чемпион 2018 года и финалист плей-офф прошлого сезона.

После этих игр хоккеисты «Рубина» чуть-чуть передохнут, а 30 октября 2022 вновь сразится с командой «Ермак» из Ангарска. После чего следующий матч их ждет 1 ноября, где тюменцы встретятся с «Соколом» из Красноярска, сообщает «Вслух.ру».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», сейчас «Рубин» провел 15 матчей, заработав 23 очка. С этими результатами команда находится в числе лидеров турнирной таблице.