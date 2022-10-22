Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды22 октября 2022 10:13

В Ишиме 30 октября 2022 тюменских школьников будут встречать Конек-Горбунок и Жар-птица

Для ребят организуют День рождения Конька-Горбунка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: кадр из мультфильма

Фото: кадр из мультфильма

Для тюменских школьников третьих и четвертых классов организуют День рождения Конька-Горбунка в городе Ишиме 30 октября. Ребятам покажут одноименный кукольный спектакль, музей сказок с экспонатами, изготовленными городскими жителями и жителями Приишимья, и музеи «Иванушки Петровича Д.» и «Комиссариатский дом» в селе Ершово, на родине сказочника Петра Ершова.

Как сообщает ИА «Тюменская линия» гостей города встретят сами сказочные персонажи – Конек-Горбунок и Жар-птица, с которыми можно будет поговорить и сфотографироваться.

29 октября для школьников Ишима представят театрально-игровую программу в честь Конька-Горбунка. Играть в ней будут ровесники ребят.

КСТАТИ

В День рождения Конька-Горбунка 29 октября посещение экспозиций в музее Ершова будет бесплатным.