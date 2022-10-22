В Заводоуковске детей-инвалидов научат основам мыловарения и вязанию без спиц

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Выставка «Путь мастера», приуроченная к Международному дню инвалидов, пройдет 30 ноября 2022 в Заводоуковске. На экспозиции представят работы детей-инвалидов в направлении декоративно-прикладного творчества, которые школьники создадут во время реабилитационных мастер-классов.

По словам руководителя образовательной серии и директор Центра креативных проектов «Путь мастера» Ярославны Викуловой, в городе почти нет творческих и реабилитационных занятий для детей-инвалидов, и им приходится ездить в соседние города.

- Серия мастер-классов по ДПИ в местных школах поможет детям развить мелкую моторику, творческие способности и даже найти любимое дело без препятствий, - говорит Ярославна.

В Центре креативных проектов «Путь мастера» пройдут четыре творческих мастер-класса по лепке из глины и росписи глиняной фигуры, мыловарению и вязанию без спиц. Все работы представят на специализированной выставке, которая будет открыта для учеников средней школы №3 и их родителей.