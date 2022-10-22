В Тюмени в октябре состоится одно из самых зрелищных событий 2022 года

Фото: https://vk.com/kitsune_event

Фестиваль молодежной культуры «Kitsune-con» впервые состоится в тюменском Выставоном зале в октябре 2022 года. По словам генерального директора АО «Тюменская ярмарка» Михаила Брудкова, премьерное событие привлекло внимание любителей косплея из других городов.

- На сегодня запланированы автобусные туры из Екатеринбурга и Кургана, что, на мой взгляд, показывает немалый событийный туристический потенциал фестиваля, который пройдёт 30 октября, - рассказал Михаил Брудков.

Организаторы приготовили массу интересных событий в рамках фестиваля. Это турнир по арт-фехтованию от лучших участников, мужская и женская хореография, костюмированная демонстрация персонажей и аллея авторов от тюменских мастеров. Можно сказать, что фестиваль станет одним из самых зрелищных событий года.

Здесь же развернется традиционный дизайн-маркет IGOLKAmarket, где представят сделанные вручную вещи и продукты питания. По словам Брудкова, можно будет встретиться с дизайнерскими брендами, семейными проектами и небольшими мануфактурами и производствами.