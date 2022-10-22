Врач-стоматолог назвала тюменцам самые вредные для зубов продукты Фото: Татьяна Коркина

Сладости, газированные напитки, сухофрукты и кислые продукты являются самыми опасными для зубов продуктами. Об этом заявила врач-стоматолог Областной стоматологии Наталья Велижанина. По её словам, сладкие продукты содержат гигантское количество сахара – «лакомством» для бактерий, разрушающих зубы.

В газировке, помимо сахара, есть вещества, приводящие к эрозии эмали, а в сухофруктах – сахар и кислоты, которые могут стать причиной возникновения кариеса. Как и после конфет, зпосле них зубы нужно приводить в порядок.

- Отдельно стоит упомянуть и вред кислых продуктов. Бактерии и без того, употребляя сахар, выделяют кислоту. А в данном случае в ротовой полости баланс PH нарушается, и под действием дополнительной кислоты возникает кариес. По сути, кислота декальцинирует или деминерализует зубную эмаль, разрушая ее структуру, - цитирует врача издание «Тюменская область сегодня».

Что касается чая, кофе, соков и овощей – все это окрашивает зубы, вне зависимости от состояния эмали. Чтобы зубы всегда были белые, раз в полгода нужно проводить профессиональную гигиену полости рта.

Заменить вредные для зубов продукты можно свежими овощами, фруктами, ягодами и зеленью. В их составе есть цинк, селен, фтор и витамин С, который полезен для зубов. А петрушка вообще является природным антисептиком, убивая вредные микроорганизмы.