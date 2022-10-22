Четыре человека, включая двухлетнего ребенка, пострадали в массовом ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Массовое ДТП в Тобольском районе Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Четыре человека пострадали в массовом ДТП, которое произошло накануне, 21 октября, в 21.14 на 269-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск.

Место аварии Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, водитель «Ниссана» решил обогнать впереди идущие автомобили, выехал на встречку и столкнулся с «Шевроле». После этого «Ниссан» отбросило к фуре «Фрейтлайнер».

От автомобиля почти ничего не осталось Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В результате пострадали жители Ханты-Мансийска: 24-летний водитель «Ниссана», 41-летняя водитель «Шевроле» и двое ее пассажиров – 47-летний мужчина и ребенок в возрасте 1 года 10 месяцев.

Легковушку отбросило на фуру Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.