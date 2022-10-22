Как подготовить автомобиль к зиме? Отвечает эксперт Фото: Татьяна Коркина

Для того, чтобы подготовить автомобиль к зиме, недостаточно «переобуться» к зиме, купить «незамерзайку» и щетку для сметания снега. По мнению основателя школы экстремального вождения Михаила Помыткина, необходимо следить за автомобилем регулярно и планово проходить техосмотр.

Что касается «переобувки», то шиномонтаж нужно доверить проверенному специалисту. Так, например, менять летнюю резину на зимнюю нужно при стабильной температуре ниже +4 градусов. Ведь сухой асфальт – не показатель того, что можно ездить на летней резине

- Особое внимание водителю необходимо обратить и на то, при переходе на зимние шины, поведение автомобиля при разгоне, торможении и маневрах меняется и нужно к этому изменению постепенно адаптироваться, т. е. не ездить на высоких скоростях, аккуратно тормозить, - цитирует Михаила «АиФ Тюмень».

Жидкости нужно менять перед началом холодов. Так, масла или охлаждающие жидкости оптимально менять в сентябре-октябре. Также нужно проверить отопительную систему и замки, в которые может попасть вода после мойки. Если она замерзнет, то автомобиль может попросту не открыться.

А ещё стоит обратиться на СТО, чтобы замерить плотность и уровень электролита. Однако если аккумулятор подводил даже в теплое время, его нужно обязательно поменять.