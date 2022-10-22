Тюменских водителей, паркующихся на детских и спортивных площадках, ждет суровая кара Фото: Татьяна Коркина

За первые девять месяцев 2022 года в Тюмени составили 811 протоколов об административных правонарушениях на водителей, которые паркуются на спортивных и детских площадках, а также на озелененных территориях. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на заместителя главы города Петра Вагина, сумма наложенных штрафов составила 434,5 тысяч рублей, из которых уже взыскали 242 тысячи рублей.

В 2021 году таких нарушений было гораздо меньше – на автомобилистов составили 1348 протоколов. Однако сумма штрафов была выше: 792,4 тысячи рублей, из которых в казну заплачено 758,8 тысяч рублей.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Сообщать о нарушителях можно на портале городской администрации «Тюмень – наш дом» в разделе «Автомобиль припаркован на детской игровой или спортивной площадке». Если есть возможность, прикрепите фотографию к вашей жалобе.

Отметим, что горожане уже пожаловались на парковку на улицах Мельникайте, Депутатской, Широтной, Баумана, Станционной и др.