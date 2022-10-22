В Тюмени 22 октября 2022 пора отправляться за последними сыроежками

В Тюмени 22 октября пора отправляться за последними сыроежками Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 22 октября, ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем в крайних юго-восточных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман, ветер северо-западный с переходом на северный 7-12 м/с. Температура ночью -4…+1 C, днем +1…+6 C.

Погода в Тюмени 22 октября 2002 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 22 октября (9 октября по старому стилю) День Якова (Иакова Алфеева) Дровопилеца. На Якова на Руси начинали заготавливать дрова, причем это было ответственное дело. От того, как хозяева постараются, будет тепло дома. В народе говорили: «Яков придет, пшеницу пришлет», поэтому на столах у крестьян обязательно была каша в этот день. А в лесу собирали последние сыроежки, которые солили, тушили, либо подавали с картошкой.