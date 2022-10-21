Котенка, которого выкинула из пакета бабушка из Тюмени, назвали Тошей

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Маленького черного котенка, которого пенсионерка подбросила на ступеньки зооцентра «Сытая морда», назвали Тошей. Об этом сообщила новая хозяйка малыша в паблике зоомагазина. Черного ребятенка, которого бессердечно выбросили сегодня, 21 октября, нашли новые любящие «родители». Маленький чертенок составит компанию своей новой «сестренке», двухлетней Мии.

Напомним, сегодня вечером, 21 октября, произошел очередной случай беспардонного отношения к братьям нашим меньшим. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как седовласая женщина зашла в популярный в Тюмени зоомагазин, вытащила малыша из черного пакета, оставила его на ступеньках, развернулась и ушла. Малыша заметили покупатели, которые зашли после дамы, и отдали его в руки продавцов.

О самой «хозяйке» малыша практически ничего не известно. По предварительным данным, женщина могла забрать его из выводка, который ждал новых хозяев на Малиновского. Но зачем женщина забрала котенка, чтобы потом подбросить его в зооцентр, история умалчивает.