В Тюмени и районах Тюменской области пройдут сплошные проверки водителей на трезвость. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени и районах Тюменской области пройдут сплошные проверки водителей на трезвость. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

– Сегодня пройдет сплошная проверка в Тюменском районе, завтра – в областном центре и других муниципалитетах, – уточнили в ведомстве.

В 2022 году нетрезвые водители спровоцировали 148 ДТП, 17 человек погибли, 216 ранены. Каждый шестой человек из погибших в авариях погиб по вине пьяных за рулем.

Стражи порядки призывают людей сообщать в полицию о фактах неадекватного и нетрезвого вождения по телефонам: 102, 112, в дежурную часть ГИБДД 8 (3452)29-12-10.